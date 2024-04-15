Он отметил, что этот закон должен был бы быть проголосован еще в начале широкомасштабного вторжения.

Украина в вопросе закона о мобилизации потеряла очень много времени, на самом деле его надо было принять еще в самом начале полномасштабного вторжения. Такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБ ВСУ Родион Кудряшов в эфире "Еспресо".

"По мобилизации, то, во-первых, это долгожданный закон для ВСУ... Этот закон должен быть проголосован на второй или третий месяцы после начала широкомасштабного вторжения. Это объективная правда. На сегодня наши парламентарии, мягко говоря, не доработали, мы очень много времени в этом формате потеряли", - заявил Кудряшов.

Он отметил, что все принятые сейчас меры не увеличат мобилизацию на 100% и не покажут результат одномоментно, пока это лишь выстраивание определенной концепции.

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Также он добавил, что есть объективные причины, о которых отмечал и главнокомандующий Александр Сырский, почему тема демобилизации поставлена на паузу, - нет резервов, чтобы планировать ротацию. Также еще надо определить формулу, когда военнослужащий сможет уволиться, будет ли это 3 года или 18 месяцев непрерывного выполнения боевого задания.

"Ждем подписания президентом долгожданного закона о мобилизации. Бригадам, ВСУ, народу Украины сегодня нужны войска, как резервы, так и комплектация бригад и ротация. Мы устали, но понимаем, что нас пока менять не на кого. Наконец закончилась долгожданная "работа" от парламентариев и я уверен, что мы сможем собирать резервы и ротировать военных, в том числе таких, как я, которые с 2022 года непрерывно служат в ВСУ", - подчеркнул Кудряшов.

Закон о мобилизации - новости

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада утвердила в целом законопроект о мобилизации. Перед этим парламентарии поддержали изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была проголосована в первом чтении.

Кроме того, принятый закон о мобилизации предусматривает новый порядок бронирования работников предприятиями. Как только закон будет опубликован, у правительства будет месяц для того, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

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