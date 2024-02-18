В частности, потери личного состава российских войск на Авдеевском направлении составили более 47 тысяч человек.

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", - говорится в сообщении.

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года общие потери российских войск составили:

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личного состава - 47 186 человек;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

Потери россиян в войне - последние новости

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 3 тыс. единиц танков. Только в течение прошлого года Россия потеряла более 1100 танков в войне против Украины.

17 февраля стало известно, что украинские воины сбили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

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