Потери врага оказались даже больше, чем во время наступления на Угледар.

Бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне. ВСУ из артиллерии уничтожают колонны бронетехники и пехоту оккупационных войск еще на подступах к городу в очень больших масштабах.

Как пишет New York Times, за почти три недели после начала боя захватчики не смогли осуществить быстрый прорыв, на который рассчитывали. В то же время их потери оказались больше, чем во время наступления на Угледар.

В частности, бои в первый день крупного наступления на Авдеевку были настолько интенсивными, что у 110-й отдельной механизированной бригады закончились беспилотники, и она обратилась за подкреплением к 109-й бригаде, расположенной неподалеку.

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По словам журналистов, Авдеевка стала мишенью для российских войск с 2014 года. Боец в 109-й бригаде территориальной обороны рассказал, что это самое ожесточенное наступление на город за все время войны.

"Максимум, что у нас было, — это полдня тишины", - отмечает защитник.

Сейчас украинские военные продолжают блокировать для РФ использование основных автомагистралей и железных дорог вдоль линии фронта. В связи с этим Авдеевка имеет стратегическую ценность для врага. Захват этого города отбросит ВСУ от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для войск противника в этом районе.

Кроме того, Авдеевка имеет и политическую ценность. Ее восхищение после стольких лет сопротивления стало бы большим успехом для президента России Владимира Путина в преддверии зимы.

Бои за Авдеевку - последние новости

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш предупредил, что следующая, уже третья по счету волна наступления российских оккупантов на Авдеевку будет мощнее, чем предыдущие, потому что враг делает выводы из ошибок.

Инструктор российских отрядов "Шторм-Z" Святослав Голиков признал, что их "стачивают под ноль" во время так называемых "мясных штурмов" Авдеевки.

По словам аналитиков ISW, россияне бросают на "мясные штурмы"Авдеевки отряды пехоты "Шторм-Z", уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни. По состоянию на 28 октября, оккупационные войска РФ потеряли во время попыток наступления на город около 4 тысяч единиц личного состава.

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