О значительном накоплении запасов ракет речь не идет, говорят эксперты.

В октябре 2023 года российские оккупанты выпустили по Украине наименьшее количество крылатых ракет начиная с мая - всего шесть единиц. В то же время ни одного пуска крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и морских "Калибров" не было, что может свидетельствовать об их накапливании, отмечает Defense Express.

"В пяти случаях – это были крылатые ракеты Р-500 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К", в одном – неустановленного типа. Но учитывая одиночный запуск – скорее всего речь также идет об этой ракете. Из этих шести крылатых ракет Силы обороны Украины уничтожили четыре. И за весь октябрь ни одного пуска крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и морских "Калибров" не было. Что прямо говорит о попытке врага накопить эти ракеты для дальнейшего использования", – констатируют эксперты.

В то же время в Defense Express отмечают, что о значительном накоплении запасов ракет речь не идет.

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"Ориентировочно, даже учитывая ускорение производства, речь идет о примерно 100 крылатых ракетах, которые враг произвел, но не использовал в октябре. ... То есть в целом, если речь идет о том, что враг накапливает запасы ракет для ударов зимой, то это может касаться только октября и только крылатых ракет, а также возможно Х-22 и Х-47 "Кинжал", использование которых всегда носило более эпизодический характер", – отмечают специалисты.

Кроме этого, по сообщениям Воздушных Сил, в октябре враг использовал шесть баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 9 зенитных ракет от ЗРК С-300/400. Все эти ракеты не были сбиты.

"Что касается дронов-камикадзе типа Shahed-136, то в целом РФ использовала более 282 самолето-снарядов, из которых было сбито более 228, что означает эффективность их перехвата на уровне около 80,8% (командование ВС ВСУ не обнародовало данные за 31 октября, но вряд ли речь шла о значительном количестве самолето-снарядов). И такие цифры говорят, что поддерживать ежемесячный темп в более чем 500 Shahed-ов как в сентябре у РФ не получилось. И хотя количество в 282 самолето-снарядов довольно высокое, но этот показатель не стал даже вторым после завершения осенне-зимней прошлогодней кампании, в частности в апреле враг применил 395 Shahed-ов, из которых было сбито 356, то есть 90%", – говорится в материале.

Эксперты отмечают, что участились запуски врагом управляемых ракет Х-59, которые запускает тактическая авиация. Известно о пусках минимум 16 этих ракет, из которых было сбито от 12, то есть 75%. Для ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области РФ также использовала несколько противокорабельных ракет "Оникс".

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 1 ноября воздушная тревога раздавалась в более чем 10 областях Украины. Жители большинства из них слышали взрывы.

Как сообщают воздушные силы ВСУ, российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Удалось сбить 18 из 20 запущенных врагом ударных беспилотников, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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