Российское командование пытается использовать все возможные ресурсы, силы и средства, чтобы как можно быстрее окружить украинские войска, отметил Ступак.

Российские оккупационные войска активизировались в районе Авдеевки Донецкой области из-за выборов в РФ. Россияне должны оккупировать город для того, чтобы создать эффект победы и мобилизовать электорат перед началом избирательной кампании российского диктатора Владимира Путина, считает военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Почему именно Авдеевка? Потому что, если посмотреть на карту и увидеть положение российских войск, любой человек, который далек от военного дела, поймет, что, конечно, есть перспективы для окружения. Понятно, что российское командование пытается использовать все возможные ресурсы, силы и средства, чтобы как можно быстрее сделать окружение наших военных, взять их в плен или уничтожить, а также захватить западную технику", – сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам аналитика, оккупанты должны захватить Авдеевку до декабря – именно тогда стартует путинская предвыборная кампания. Кроме того, это станет "кульминацией победы", поскольку долгое время успехов у оккупантов на фронте не было.

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"И это позволит, по мнению Кремля, мобилизовать электорат, не военных, а электорат, чтобы дать Путину органическое количество голосов. С этим связана исступленность, с которой российские войска снова и снова идут на штурм волнами, одна волна меняет другую волну", – считает экс-сотрудник СБУ.

Война в Украине: ситуация на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время наступления на Авдеевку погибло около 4 тысяч российских оккупантов. Такую цифру он озвучил в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Тем временем в Генштабе сообщили, что на фронте произошло 48 боевых столкновений. Самыми горячими сейчас являются две точки – это Авдеевское на Марьинское направления.

Украинские защитники наносят врагу немалые потери. В частности, спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 230 оккупантов, обезвредили 9 вражеских танков, 38 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, 57 единиц автотранспорта, 1 камеру видеонаблюдения и 44 фортификационных сооружения.

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