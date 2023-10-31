В результате этих небрежных атак россияне теряют до 70% личного состава этих подразделений.

Россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты "Шторм-Z", уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), штурмовые подразделения "Шторм-Z" состоят преимущественно из штафников и заключенных. Эту пехоту российское командование применяет в лобовых атаках Авдеевки.

30 октября спикер Таврической группировки полковник Александр Штупун заявил, что российские войска готовятся к проведению "мясных атак" под Авдеевкой и тренируют подразделения "Шторм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

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Российский "военкор", который якобы находится на этом же направлении, утверждал, что "мясные атаки" - это штурм без артиллерийской поддержки. По его словам, когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой "военкор" утверждал, что штурмовые отряды "Шторма-Z " на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70% личного состава. Кроме того, эти штурмовики плохо обучены.

Как утверждает российский источник, подразделения "Шторма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Шторма-Z" превращаются в "мусор", не достигнув значительных результатов.

Авдеевка - последние новости с горячего направления

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что в ближайшие дни под городом Авдеевка (Донецкая область) оккупанты возобновят попытки штурмов. По его словам, сейчас россияне перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав.

С 10 октября на Авдеевском направлении было уничтожено уже шесть российских самолетов. Кроме того, на Таврическом направлении за сутки украинские военные ликвидировали еще почти 530 российских террористов.

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