В то же время, после сбития российских самолетов, враг ощутимо уменьшил количество сбросов КАБов, а их самолеты находятся подальше от линии соприкосновения.

После захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона. "В зоне ответственности нашей бригады за эти сутки было 17 штурмовых действий. До оккупации Авдеевки за день было 5-6 штурмовых действий. Перед этим было 8-9. Это практически и днем, и ночью. Только с вечера до 5 утра было 8 (штурмовых действий). Очень страшного ничего нет. Фронт выровнялся, и это пока помогает. Но все-таки у них немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока что у них в руках", - заявил он.

В то же время Цехоцкий подчеркнул, что после сбития российских самолетов, враг ощутимо уменьшил количество сбросов управляемых авиабомб, а их самолеты находятся подальше от линии соприкосновения.

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"В общем, то, что делают Силы обороны, когда у них падают самолеты, это значит, что они начинают бояться. Ощутимо уменьшилось количество КАБов, которые они сбрасывают. И самолеты находятся дальше, боятся долетать до линии соприкосновения. Поэтому точность их поражения также уменьшается", - отметил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Он также сказал, что каждое подразделение ВСУ свою работу выполняет отлично.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба, в течение суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг на нес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

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