Жорин озвучил мнение, почему Россия смогла взять Авдеевку.

Заместитель командира третьей ОШБр, известной Украине последними боями за Авдеевку, предупредил: дальнейшие боевые действия будут тяжелой историей, нация должна готовиться возможным ситуативным отступлениям.

Об этом Максим Жорин сказал в комментарии NV, анализируя причины отступления с Авдеевки. По его словам, не существует волшебной таблетки, способной в мгновение изменить поле боя.

"Панацея заключается в том, что мы должны мобилизоваться все, и готовиться, что это будет тяжелая и сложная история, в которой нам придется собраться, чтобы победить", - предупредил он.

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Жорин согласен во мнении, что наличие боевой авиации позволило бы частично сдержать Россию и не позволить ей летать небом. Тогда защищать Авдеевку было бы легче, но существенно это ничего не изменило бы. "Вопрос был бы исключительно в промежутке времени, который бы мы за счет этого выиграли", - объяснил военный.

Чтобы переиграть ситуацию, Украине необходимо не только закрытое небо, но и артиллерия, личный состав, бронирования техника - всего этого сейчас не хватает для выполнения боевых задач. "Нам нужны резервы в виде военнослужащих. По всем этим моментам у нас есть проблемы", - акцентировал он.

Жорин считает, что война сводится к следующему:

"Имея людей, но не имея территории, мы можем освободить те территории. Имея территории, и не имея людей, мы не сможем защитить эту территорию"

Военный дал прогноз, что после Авдеевки возможны новые неприятные решения, но сейчас ВСУ максимально работают над тем, чтобы ликвидировать как можно больше военных РФ.

"Мы должны быть готовы к таким не очень приятным решениям, как с Авдеевкой", - сказал он.

Сегодня ВСУ отошли еще дальше от Авдеевки

Сегодня стало известно, что армия Украины отошла еще дальше от Авдеевки. Об этом объявил спикер пресс-центра Таврического направления Дмитрий Лиховой. Речь идет о небольших селах Северное и Степовое (вместе в них до войны проживало до ста жителей, отметил он).

В то же время по состоянию на 27 февраля ВСУ стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в трех точках. Это подтверждал командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский. Фактически, бои идут на подступах к линии Тоненькое - Орловка - Бердичи.

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