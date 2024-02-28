На Новопавловском направлении силы обороны отбили 33 атаки россиян.

За сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщается в сводке Генштаба. В частности, на Купянском направлении силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

Война в Украине: новости

27 февраля спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий сообщил, что украинские войска отошли от небольших сел Степное и Северное.

Кроме того, в течение суток Силы обороны сбили два российских самолета Су-34. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что россиянам стоит прекратить "авиационные мясные штурмы".

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