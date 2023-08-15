В результате вражеской атаки есть госпитализированные, отметил глава Волынской ОГА.

В Луцке в результате российского ракетного удара по состоянию на утро вторника, 15 августа, есть три жертвы.

Несколько пострадавших находятся в больнице, сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко. "Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания имеем жертвы. По состоянию на сейчас погибло три человека... Сочувствуем родным и близким", - отметил чиновник.

Погуляйко добавил, что больше сведений о ракетном ударе РФ по Волынской области будет обнародовано позже.

Россия атаковала Волынскую область ракетами - что сообщалось

РФ в ночь на 15 августа запустила крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Сообщалось, что в Волынской области работали силы противовоздушной обороны.

Были взрывы в Луцке. Потом стало известно, что в одно из промышленных предприятий есть "прилет". Сначала сообщалось, что есть пострадавшие, а впоследствии было уточнено, что речь идет о двух людях.

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