В Ставчанах есть пострадавшие, сообщил глава Львовской областной военной администрации.

Во Львовской области в результате российского ракетного удара, нанесенного в ночь на вторник, 15 августа, много домов получили повреждения.

По состоянию на 07:00 известно, что в Ставчанах повреждены 10 домов, некоторые люди получили легкие травмы, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, также повреждены дома в Суховоле.

"Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала", - отметил чиновник.

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Козицкий добавил, что в других частях областного центра зафиксировали небольшие возгорания, их быстро потушили. Кроме того, из-за падения обломков в одном из гипермаркетов города обрушился потолок. Также сообщалось о повреждении транспортных средств.

Глава Львовской ОВА показал, как выглядит поврежденный многоквартирный дом во Львове, а также поврежденные частные дома в Ставчанах.

Ракетный удар по Украине 15 августа - что известно

Россияне запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Сообщалось, что вражеские ракеты летели в направлении ряда областей Украины. Позже стало известно, в частности, о взрывах во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что есть попадание в жилой дом, на верхних этажах возник пожар, жителей эвакуировали.

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