Оккупанты нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования.

Около 4:00 часов утра российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, в целом зафиксированы пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов.

В частности, были запущены четыре крылатые ракеты Х-22 из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка), а также 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

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Кроме того, четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты запустили с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", - говорится в сообщении.

В воздушных силах добавили, что зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300-С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Ночная атака на Украину

Ночью враг нанес массированный ракетный удар по различным областям Украины. В частности, в Волынской области работали силы противовоздушной обороны. Были взрывы в Луцке. Впоследствии стало известно, что в одно из промышленных предприятий есть "прилет". Сначала сообщалось, что есть пострадавшие, а позже стало известно, что погибли три человека.

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