'Атака не была неожиданностью': Бутусов ответил, захватят ли оккупанты Харьков

По его словам, там сосредоточены значительные силы украинских войск, которые вполне достаточны для того, чтобы дать отпор врагу, нанести противнику тяжелые потери.

Наступление России на Харьковщине не было неожиданностью для Сил обороны, но о группировке, которая осуществляла эти наступательные действия, дополнительной информации нет.

Как сообщил военный журналист Юрий Бутусов в интервью NV, на этом фронте задействовано где-то четыре-пять батальонов пехоты. Они действуют отдельными взводами, пользуясь тем, что так близко к границе оборона не была развернута.

"И сейчас противнику удается. Они ищут слабые места, пытаются продвинуться как можно дальше, чтобы закрепиться. Местность этому способствует. Они будут идти, пока не встретят рубежи обороны и очаги сопротивления", - сказал он. Видео дня

Бутусов отметил, что эта атака не была неожиданностью для украинского командования. В районе Харькова сосредоточены значительные силы украинских войск, которые вполне достаточны для того, чтобы дать отпор врагу, нанести противнику тяжелые потери.

"Никакой угрозы сейчас захвату Харькова не существует, потому что, подчеркиваю, силы для обороны там сосредоточены. Но если этот плацдарм не ограничить, если врагу не нанести значительных потерь, противник будет пытаться постепенно его расширять, увеличивать. Конечно, это нам категорически не выгодно", - добавил Бутусов.

Обострение на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Военные группы "Острые козырьки" заявили, что оккупанты заняли несколько сел на границе Харьковской области в результате наступления.

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