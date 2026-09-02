Такого не было с 2009 года: россиян ждет резкий скачок тарифов на коммуналку

В ближайшие три года будет продолжаться существенное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Россиянам в 2026 году предстоит пережить самое значительное за почти два десятилетия повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пишет The Moscow Times.

После индексации на 1,9% в начале года с 1 октября средние тарифы на ЖКХ в Российской Федерации вырастут ещё на 15%, сообщил российский ЦБ. В результате совокупная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что станет рекордным показателем с 2009 года, когда по итогам года стоимость услуг ЖКХ выросла на 19,55%.

Согласно распоряжению правительства, больше всего с 1 октября средние тарифы вырастут для жителей Ставропольского края – на 22%, Дагестана – на 19,7%, а также Тамбовской и Тюменской областей – на 17,5% и 17,2% соответственно. В Москве тарифы должны вырасти на 15%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%.

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В 2027–2029 годах существенное повышение тарифов на ЖКХ продолжится, следует из макропрогноза Минэкономразвития РФ. Наиболее заметно подорожает электроэнергия – в целом на 36,3% за три года.

Тарифы на газ будут проиндексированы на 9,1% в 2027 году, на 7% – в 2028-м и ещё на 7% – в 2029-м. Совокупная индексация за ближайшие три года составит 27,9%, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигнет 87%.

Средний платеж граждан за ЖКХ должен вырасти в 2027 году на 8,7%, в 2028-м – на 7,1%, а в 2029-м – еще на 6,1%. В министерстве объясняли это "реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике" и необходимостью финансирования региональных программ газификации.

Экономика России – последние новости

Российская банковская система теряет деньги клиентов. Банки закрывают отделения, россияне забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу. С начала года в России закрыли 1370 банковских отделений, а граждане обналичили 2,4 трлн рублей.

Банк России продолжает продавать золото из своих резервов, сократив его запасы до самого низкого уровня с 2020 года. С начала года золотые резервы РФ сократились на 1,6 млн тройских унций – до 73,2 млн унций по состоянию на 1 августа. Это самый низкий показатель с января 2020 года.

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