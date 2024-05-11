Он имеет вид перечеркнутого накрест ромба.

Российские оккупанты начали наносить на технику новый тактический знак.

Как сообщает канал "Оперативный ВСУ", техника с этими знаками участвует в наступлении в Харьковской области. Он имеет вид перечеркнутого накрест ромба.

"Новый тактический знак российской группировки войск, действующей на севере Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Обострение на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Военные группы "Острые козырьки" заявили, что оккупанты заняли несколько сел на границе Харьковской области в результате наступления.

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