Городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

Этой ночью Украина находится под очередной российской атакой, в Сумах работает противовоздушная оборона.

Тревогу объявили в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях. На Харьковщине сигнал об опасности звучит уже более 11 часов, на Сумщине - более 14.

После полуночи в Сумах слышали взрывы, в городской военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона. "ПВО. Без паники", - написал в Telegram начальник МВА Алексей Дрозденко.

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Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о нескольких группах ударных дронов в ряде областей. Согласно последним данным, БПЛА из Черкасской области направляются в сторону Киевской области.

Российские удары по Украине

Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили баллистикой по Киевской области. В результате атаки были повреждены здания, АЗС и дом лесника. Также ночью раздавались взрывы на Харьковщине.

Днем российские захватчики нанесли ракетный удар по центру Харькова. Разрушено здание поликлиники, известно о погибшем и 12 пострадавших людях. На месте развернули спасательную операцию.

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