О пострадавших не сообщалось.

В ночь на вторник, 6 августа, в Харькове прогремели громкие взрывы. Местные власти сообщают о возможном "прилете".

В 00:34 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские захватчики наносят удары. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что в городе были слышны звуки взрывов. "Похоже на "прилет". Будьте осторожны в любом случае", - написал он в своем Telegram-канале.

После 00:50 Общественное проинформировало о новой серии взрывов в городе. Впоследствии глава областной военной администрации сообщил, что удар был нанесен по Циркунам Харьковского района. "Поврежден жилой дом, возник пожар. На эту минуту - информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram.

Видео дня

Уже в 01:27 Общественное сообщило об очередных звуках взрывов в Харькове.

Взрывы в Украине

Напомним, что сейчас страна находится под атакой российских ударных дронов. Воздушная тревога охватила Донецкую, Харьковскую, Ровенскую, Житомирскую и Хмельницкую области.

Ночью громкие взрывы слышали жители Киева и области. По предварительным данным городской военной администрации, оккупанты нанесли баллистические удары ракетами типа "Искандер-М" или "KN-23".

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