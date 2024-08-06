В результате ракетного удара по центру Харькова повреждено здание поликлиники, под завалами могут быть люди.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар произошел в центральном районе города.
"Плотная жилая застройка. Пожар", - отметил он.
Впоследствии Терехов добавил, что в результате ракетного удара повреждено здание поликлиники.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас к медикам с острой реакцией на стресс обратились два человека.
"Под завалами могут находиться люди", - проинформировал чиновник.
Позже он заявил, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали "Искандером".
"Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна", - отметил Синегубов.
Чуть позже глава ОВА сообщил, что медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие лечатся амбулаторно.
Обновлено в 15:08. По информации спасателей, среди пострадавших в результате удара по Харькову есть ребенок, которому меньше года.
"Предварительно, из-за попадания в район жилой застройки пострадали 8 гражданских лиц, среди них 8-месячный мальчик", - говорится в сообщении ГСЧС.
Также в Службе отмечают, что, кроме лечебного заведения, повреждены офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания.
"На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщает ГСЧС.
Обновлено в 20:58. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о 1 погибшем и уже 12 пострадавших в Харькове от ракетного удара россиян по центру города.
Он отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы.
"Под завалами – люди, делается максимум, чтобы помочь им. На сегодня известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб", - сказал Зеленский.
Он заверил, что все необходимые силы для спасательной операции привлечены.
"И обязательно России на это ответим. Российский террор неизбежно будет наказан", - подчеркнул глава государства.
Последние вражеские атаки Харькова
Этой ночью российская армия несколько раз атаковала Харьков с воздуха. Местные власти сообщали, что враг наносит удары и о возможных "прилетах".
Также глава областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что удар был нанесен по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, возник пожар.
О погибших или пострадавших в результате атак этой ночью в Харькове и области не сообщалось.