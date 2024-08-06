Удар пришелся в район плотной жилой застройки в центре города.

В результате ракетного удара по центру Харькова повреждено здание поликлиники, под завалами могут быть люди.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар произошел в центральном районе города.

"Плотная жилая застройка. Пожар", - отметил он.

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Впоследствии Терехов добавил, что в результате ракетного удара повреждено здание поликлиники.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас к медикам с острой реакцией на стресс обратились два человека.

"Под завалами могут находиться люди", - проинформировал чиновник.

Позже он заявил, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали "Искандером".

"Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна", - отметил Синегубов.

Чуть позже глава ОВА сообщил, что медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие лечатся амбулаторно.

Обновлено в 15:08. По информации спасателей, среди пострадавших в результате удара по Харькову есть ребенок, которому меньше года.

"Предварительно, из-за попадания в район жилой застройки пострадали 8 гражданских лиц, среди них 8-месячный мальчик", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также в Службе отмечают, что, кроме лечебного заведения, повреждены офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания.

"На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщает ГСЧС.

Обновлено в 20:58. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о 1 погибшем и уже 12 пострадавших в Харькове от ракетного удара россиян по центру города.

Он отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы.

"Под завалами – люди, делается максимум, чтобы помочь им. На сегодня известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб", - сказал Зеленский.

Он заверил, что все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

"И обязательно России на это ответим. Российский террор неизбежно будет наказан", - подчеркнул глава государства.

Последние вражеские атаки Харькова

Этой ночью российская армия несколько раз атаковала Харьков с воздуха. Местные власти сообщали, что враг наносит удары и о возможных "прилетах".

Также глава областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что удар был нанесен по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, возник пожар.

О погибших или пострадавших в результате атак этой ночью в Харькове и области не сообщалось.

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