По предварительной информации, оккупанты ударили баллистикой.

Для ночного удара по Киеву и области российские захватчики могли применить баллистические ракеты типа "Искандер-М" или "KN-23" производства Северной Кореи.

Как сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, около 23:00 оккупанты нанесли ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, речь идет о баллистическом вооружении вроде "Искандер-М" или "KN-23".

"В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет. Точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные силы", - говорится в сообщении. Видео дня

В столице не фиксировали разрушений, также нет информации о пострадавших Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Взрывы в Киеве 5 августа

Как сообщал УНИАН, ночью военные предупреждали о скоростных целях в сторону Киевщины. Жители украинской столицы слышали несколько громких взрывов.

Местные власти сообщали о работе противовоздушной обороны в регионе. Кроме того, сейчас Украина находится под очередной атакой беспилотных летательных аппаратов.

Вас также могут заинтересовать новости: