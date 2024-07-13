Напоминается, что на днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T.

Новые системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, к такому выводу пришли эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель.

По их данным, сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - Львов и Одессу.

"На днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины. При этом их не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта", - говорится в сообщении издания. Видео дня

Указывается, что в этих регионах развита российская разведка дронами, и велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО.

"Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет", - констатировали в BILD.

ПВО Украины - актуальные новости

Как писал Forbes, теперь самой большой проблемой ПВО Украины станет нехватка ракет, а не пусковых установок и поддерживающих их радаров. Утверждалось, что свободный мир не производит достаточного количества ракет ПВО, и это "главная причина", по которой Россия может продолжать наносить удары по украинским детским больницам и другим гражданским объектам.

На днях США призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы ПВО, которыми они могут поделиться.

Вас также могут заинтересовать новости: