Спецслужба "продолжает реализацию своей стратегии подрыва экономического потенциала Российской Федерации".

За атакой на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах.

Там отметили, что нападения на российские НПЗ "принесли результаты".

"СБУ продолжает реализацию своей стратегии подрыва экономического потенциала Российской Федерации, что позволяет ей вести войну в Украине", - отметил источник.

Как известно, Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области принадлежат российскому государственному нефтяному гиганту "Роснефть".

Атака на НПЗ в России 16 марта

В СБУ оценили результаты ночной атаки на три НПЗ в России. Там отметили, что атака оказалась "результативной".

Как сказали корреспонденту УНИАН осведомленные источники в правоохранительных органах, "каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ".

Отмечается, что дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Суммарно эти предприятия перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора.

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