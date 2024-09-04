Этот обстрел активизировал обсуждение разрешения на удары дальнобойным оружием от США.

За прошедшие сутки две российские баллистические ракеты попали в военный институт и госпиталь в Полтаве, убив 51 и ранив 271 человека. Эта атака продемонстрировала недостаток систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр.

Как пишет The Wall Street Journal, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, "должным ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника".

На других объектах будут усилены меры безопасности. В Минобороны объясняли, что интервал между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации. Для атаки РФ использовала баллистические ракеты, которые могут перехватывать лишь несколько систем ПВО в Украине.

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Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы США разрешили ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием - по складам и аэропортам. Это может помочь подорвать способность России осуществлять мощные воздушные атаки. Однако Белый дом отказывается от шагов, которые Кремль может расценить как серьезную эскалацию.

Ракетный удар по Полтаве

Как сообщал УНИАН, 3 сентября российские оккупанты атаковали Полтаву "Искандерами". Целью стал Институт связи.

В горсовете отметили, что в Полтаве спасательные службы не могли начать сразу разбирать завалы и вытаскивать людей, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.

По последним данным ГСЧС, в результате атаки РФ по Полтаве погибли 50 человек, 271 человек травмирован.

"Относительно нашей политики в отношении ударов на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений о каких-либо изменений в нашей политике", - заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер после обстрела Полтавы.

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