В то же время союзники Украины будут обеспечивать Киев противовоздушными возможностями.

На фоне ракетной атаки РФ на Полтаву, которая унесла жизни 51 человека, у представителя Пентагона спросили, изменят ли теперь Соединенные Штаты Америки свою политику относительно разрешения ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России.

"Относительно нашей политики в отношении ударов на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений о каких-либо изменениях в нашей политике", - заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер

По его словам, Соединенные Штаты продолжат вместе с международными союзниками и партнерами обеспечивать Украину противовоздушными возможностями.

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Атака РФ на Полтаву - что известно

3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве. Враг применил ракеты "Искандер". Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.

В горсовете отметили, что в Полтаве спасательные службы не могли начать сразу вытаскивать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.

По данным ГСЧС, в результате атаки РФ по Полтаве погибли 50 человек, 271 человек травмирован.

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