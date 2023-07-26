8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар, в РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года – это одна из реализаций СБУ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, об этом он заявил во время презентации марки, посвященной деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.

Он подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю.

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"Разрушение Крымского моста - это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок", – отметил Малыш.

Он поблагодарил сотрудников спецслужбы за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвратов на места дислокации.

В пресс-службе СБУ УНИАН уточнили, что речь идет, в частности, о разрушениях в октябре 2022 года.

Атака на Крымский мост в 2022 году - детали

Утром 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. В РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате загорелся железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на его железнодорожной и автомобильной частях. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Путинский режим назвал взрыв терактом и обвинил в этом спецслужбы Украины, однако украинская сторона заявила, что не причастна к взрыву на Крымском мосту.

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