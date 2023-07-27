При правильном подходе объект выведут из строя минимум на полгода, полагает эксперт.

Наиболее оптимальным вариантом третьего удара по Крымскому мосту будет применение ракет. При этом целью должны стать не опоры моста или пролеты, а плавучие краны, которые как раз будут заниматься ремонтом объекта после недавней атаки со стороны Украины.

Третий удар по Крымскому мосту выведет его из эксплуатации на длительное время, об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан. "Так как это одна из основных точек поставки военной продукции в Крым, на Херсонское и Запорожское направления, удар оптимально проводить по плавучим кранам, которые подойдут для ремонта моста, так как это корабли, а по кораблям легче попасть и там достаточно топлива, чтобы сжечь этот мост и железнодорожный в том числе", - сказал он.

Также Свитан отметил, что сам удар лучше наносить в тот момент, когда по мосту будет проходить железнодорожный состав, чтобы за одно утопить "поезд с топливом или боеприпасами".

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"Тогда этот мост минимум на полгода выйдет из строя, и можно будет деоккупировать Крым намного проще, а также двигаться на Запорожском и Херсонском направлениях", - сказал он.

Эксперт объяснил, почему в этом случае все же нужно применить ракеты.

"Лучше ракетами, особенно, когда подойдут краны, они стационарные, они будут очень долго выполнять эти работы. А сам по себе плавучий кран - это очень хорошая цель именно для ракет типа "Гарпуна", "Нептуна". Кстати, могут Storm Shadow и SCALP отработать, они могут по стационарным точкам идти, эти ракеты с головками самонаведения, они на последнем этапе траектории могут переключаться и на них невозможно влиять с помощью систем радиоэлектронной борьбы, они этот канал управления отключают", - сказал он.

Атаки на Крымский мост - что сегодня нужно знать

Первый взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года, когда при пересечении пролета взорвался заминированный грузовик. В результате этого удара обрушились части автодорожного моста, и возник пожар на параллельном железнодорожном мосту. Россия обвинила в инциденте украинские спецслужбы.

При этом 17 июля был нанесен новый удар по мосту, вследствие чего упали минимум два пролета автодороги. По заявлениям россиян, удар нанесли Силы обороны Украины с помощью надводных дронов.

26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года было одной из операций СБУ.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты перебрасывают вооружение через Керченский мост, а потому он должен быть нейтрализован.

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