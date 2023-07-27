Наиболее оптимальным вариантом третьего удара по Крымскому мосту будет применение ракет. При этом целью должны стать не опоры моста или пролеты, а плавучие краны, которые как раз будут заниматься ремонтом объекта после недавней атаки со стороны Украины.
Третий удар по Крымскому мосту выведет его из эксплуатации на длительное время, об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан. "Так как это одна из основных точек поставки военной продукции в Крым, на Херсонское и Запорожское направления, удар оптимально проводить по плавучим кранам, которые подойдут для ремонта моста, так как это корабли, а по кораблям легче попасть и там достаточно топлива, чтобы сжечь этот мост и железнодорожный в том числе", - сказал он.
Также Свитан отметил, что сам удар лучше наносить в тот момент, когда по мосту будет проходить железнодорожный состав, чтобы за одно утопить "поезд с топливом или боеприпасами".
"Тогда этот мост минимум на полгода выйдет из строя, и можно будет деоккупировать Крым намного проще, а также двигаться на Запорожском и Херсонском направлениях", - сказал он.
Эксперт объяснил, почему в этом случае все же нужно применить ракеты.
"Лучше ракетами, особенно, когда подойдут краны, они стационарные, они будут очень долго выполнять эти работы. А сам по себе плавучий кран - это очень хорошая цель именно для ракет типа "Гарпуна", "Нептуна". Кстати, могут Storm Shadow и SCALP отработать, они могут по стационарным точкам идти, эти ракеты с головками самонаведения, они на последнем этапе траектории могут переключаться и на них невозможно влиять с помощью систем радиоэлектронной борьбы, они этот канал управления отключают", - сказал он.
Атаки на Крымский мост - что сегодня нужно знать
Первый взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года, когда при пересечении пролета взорвался заминированный грузовик. В результате этого удара обрушились части автодорожного моста, и возник пожар на параллельном железнодорожном мосту. Россия обвинила в инциденте украинские спецслужбы.
При этом 17 июля был нанесен новый удар по мосту, вследствие чего упали минимум два пролета автодороги. По заявлениям россиян, удар нанесли Силы обороны Украины с помощью надводных дронов.
26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года было одной из операций СБУ.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты перебрасывают вооружение через Керченский мост, а потому он должен быть нейтрализован.