Противник понял, какое его оружие неэффективно, считает бывший руководитель Службы внешней разведки.

Ночная атака на Киев 13 декабря была необычная - Россия изменила тактику, поскольку поняла, что старые системы и крылатые ракеты часто неэффективны.

Оккупанты пытаются использовать более эффективное вооружение и фактор неожиданности, рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в эфире "FreeДом". "Ну, мы видим, что враг пытается изменить стратегию и тактику применения и ракетных систем, и беспилотников… в этой ситуации они поняли, что именно крылатые ракеты или старые системы Х-555, Х-101 - они часто неэффективны", - отметил эксперт.

Офицер добавил, что украинская сторона выявляет их ранние пуски, примерно за 25-30 минут, и, конечно, определяет траекторию полета ракет, сопровождает их и наносит удары практически по всем целям. "Вот поэтому их эффективность мала", - подчеркнул экс-глава СВР.

Маломуж добавил, что Украина готовилась к атакам противника, создавались щиты из средств противовоздушной обороны для городов и объектов, поэтому враг "пытается использовать элементы более эффективные, высокотехнологические и фактор неожиданности - запускает их (ракети, - Ред.) с разных точек, не пускают МиГ-31, который барражирует, мы поднимаем тревогу и ожидаем "Кинжал" на определенном периоде и тоже готовимся сбивать эту баллистику".

"А они запускают, например, "Искандеры" по баллистической траектории, с пусковых установок, которые не фиксируются, как самолеты, или из дальних систем - уже стратегических бомбардировщиков, которые также наши не берут радиолокационные системы, и летят они буквально 10-12 минут", - сказал генерал.

Ночная атака на Киев - сегодня это стоит знать

Ночью 13 декабря в 3 часа захватчики ударили 10 баллистическими ракетами по Киеву. Украинские воины ликвидировали все вражеские цели, однако немало обломков упали на столицу.

В результате падения обломков, в частности, в Днепровском районе столицы получило повреждение медучреждение и был поврежден фасад многоэтажки, произошел пожар на одном из балконов. По официальным данным, в Киеве пострадали более 50 человек.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что захватчики могли использовать ракеты типа 48Н6 для зенитной ракетной системы С-400 ("Триумф"). Глава ОП добавил, что целью врага был объект критической инфраструктуры.

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