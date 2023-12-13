Возможно, противник применил ракеты типа 48Н6, отметили в ОП.

Российские оккупанты во вторник ночью, 13 декабря, могли нанести мощный удар по Киеву из зенитной ракетной системы С-400 ("Триумф").

Противники, возможно, применили ракеты типа 48Н6, сообщил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Сейчас известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С-400", - поделился он.

Чиновник отмечал, что сбито 10 российских ракет. Позже глава ОП добавил, что цель оккупантов - объект критической инфраструктуры. "Нам известно, куда они бьют", - подчеркнул Ермак.

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В 3 часа ночи 13 декабря россияне нанесли удар по Киеву ракетами, в столице Украины и области слышали ряд сильных взрывов и уже после них была объявлена воздушная тревога. По сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг ударил по Киеву баллистическими ракетами, и все 10 вражеских воздушных целей были ликвидированы.

В ряде районов Киева упали обломки вражеских ракет, повреждены дома и автомобили. Кроме того, стало известно, что пострадали 53 человека, среди них есть дети.

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