Одна из женщин рассказала, что "осталась без окон, без дверей, без ничего".

В Днепровском районе Киева в результате ночной атаки со стороны РФ серьезно поврежден девятиэтажный дом.

Спасатели сообщили, что есть 17 пострадавших, в частности, шестеро детей. По мнению журналистов, речь идет только о людях, которые очевидно пострадали, сообщает ТСН в своем сюжете. "...на самом деле таких людей больше, потому что возле палаток, где психологическую помощь оказывают, есть целая очередь. К тому же, вокруг есть еще четыре дома, которые также стоят без окон...", - отмечается в сюжете.

Очевидцы уже рассказали о пережитом. "Я не знаю, как это произошло, я спал, и меня вместе с дверью, с окнами, вынесло в коридор. Вот так и произошло, не знаю, как оно...", - поделился мужчина.

Одна из женщин сказала, что "осталась без окон, без дверей, без ничего".

В центре внимания столичные новости - Киев сейчас оправляется от мощного ночного удара

Российские оккупанты нанесли удары по Киеву 10 баллистическими ракетами в 3 утра 13 декабря. Все вражеские ракеты были сбиты, но обломки от них упали в ряде районов столицы Украины.

В частности, в Днепровском районе города в результате падения обломков был поврежден фасад многоэтажки, загорелся балкон на 6 этаже, а также повреждения получило медучреждение.

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что противники могли осуществить ночной мощный удар по Киеву сегодня ракетами типа 48Н6 из зенитной ракетной системы С-400 ("Триумф").

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