Захватчики всего запустили по Украине 10 "шахедов" и 10 баллистических ракет.

В ночь на среду, 13 декабря, российские захватчики атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, а также баллистическими ракетами. Все цели были сбиты.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, ночью оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА. Все десять - уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Почти все вражеские БпЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

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Кроме того, ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Атака в ночь на 13 декабря

Как сообщал УНИАН, вечером 12 декабря РФ запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе типа "Shahed". Группы ударных беспилотников фиксировали на границе Киевской и Винницкой областей, в Кировоградской области и в Одесской области.

Во время воздушной тревоги жители Одессы слышали громкие взрывы. Людей просили оставаться в укрытиях.

Затем сообщалось, что в Киеве прогремели мощные взрывы. Впоследствии в столице и области была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала баллистикой.

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