Среди пострадавших был ребенок - 11-летняя девочка.

В ночь на 30 октября состоялась уже 10-я атака российских дронов на Киев. Воздушная атака на столицу продолжалась более 2 часов.

Как сообщает пресс-служба КГВА, БПЛА заходили в сторону города на разных высотах и с разных направлений. Силы ПВО вовремя заметили дроны и обезвредили их, однако не обошлось без последствий.

Предварительно, в результате атаки ударных беспилотников россиян зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В частности, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Были эвакуированы 18 человек. При этом пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.

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Кроме того, по другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание и разгерметизация ГРП. Здесь было без пострадавших, а последствия возгорания уже устранены.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар был на втором и третьем этажах жилого дома, а медицинскую помощь всем оказали на месте. Пострадавшим ребенком оказалась 11-летняя девочка.

Война в Украине - атаки на Киев

Как сообщал УНИАН, предыдущая атака произошла предыдущей ночью - 29 октября.

В результате этого в Соломенском районе города произошла разгерметизация газовой трубы, загорелись магазин, припаркованные машины и торговое сооружение. Также обломки упали на открытую территорию в Святошинском районе города. Позже в КГВА сообщили, что в целом в результате атаки пострадали шесть человек.

Житель поврежденного дома в результате российской атаки прятался под покрывалом от обломков дронов, благодаря чему ему удалось спастись.

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