В одном из районов столицы Украины в результате вражеского удара беспилотниками пострадали несколько человек, есть госпитализированный.

Россияне ударили по Киеву беспилотными летательными аппаратами, в результате атаки в Соломенском районе произошла разгерметизация газовой трубы, загорелись магазин, припаркованные машины и торговое сооружение.

О пожаре в результате атаки вражескими БПЛА стало известно в 04:29, он охватил площадь 50 квадратных метров, сообщили в ГСЧС Украины. По сведениям спасателей, возгорание ликвидировано в 05:37.

"Эвакуированы 15 человек, четверо пострадавших переданы медикам. Мужчина с ранениями ног госпитализирован. Спасатели продолжают эвакуацию и разборку конструкций", - добавили в ведомстве.

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По данным Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе упали обломки БПЛА, и произошла разгерметизация газовой трубы, которая находилась на фасаде девятиэтажки, в результате чего загорелся магазин и пострадали люди. Кроме того, обломки упали на открытую территорию в Святошинском районе города.

Позже в КГВА уточнили количество пострадавших в результате вражеского удара дронами:

"Шестеро пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали".

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Россияне уже много раз били по Киеву дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеских ударов с воздуха есть много разрушений, пострадавшие и жертвы.

В частности, в ночь на 26 октября россияне нанесли мощный дроновый удар по столице Украины. В результате удара в Соломенском районе повреждена многоэтажка, возник пожар в одной из квартир, и в ней спасатели нашли погибшей девочку, 2009 года рождения.

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