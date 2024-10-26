Девочке было 14 лет, ее звали Маша.

Житель дома в Соломенском районе Киева, в который вечером 25 октября попал российский дрон, рассказал о происходящем в первые минуты после "прилета". Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Мужчина был соседом 14-летней девочки, которая погибла из-за данного удара. По его словам, в момент "прилета" подросток была дома с родителями, но находилась в другой комнате, куда и влетел дрон.

"Началась тревога, я как раз был дома. Услышал звук мотора, это был дрон... А потом огонь, дым, соседи стучат, выбегают… У наших соседей девочка погибла, - вспомнил мужчина. - Девочка была с родителями, но они были в другой комнате. Видимо, там было без вариантов".

Он также рассказал, что погибшую девочку звали Маша, ее родители живы.

"Прилет" дрона в дом в Соломенском районе Киева - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что вечером 25 октября, в Соломенском районе Киева российский дрон попал в многоэтажку.

По сообщению властей, были повреждены квартиры с 17 по 21 этаж. На 20-м этаже в одной из квартир возник пожар, там спасатели нашли тело молодой девушки: Отмечалось, что из дома эвакуировали более 100 человек, пострадали шестеро (из них одного человека госпитализировали).

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