Сейчас житель Киева чувствует себя нормально.

В Киеве житель поврежденного дома в результате российской атаки прятался под покрывалом от обломков дронов, благодаря чему ему удалось спастись. Об этом Юрий Анатольевич сказал в комментарии для "Новини.LIVE".

Мужчина, который живет в многоэтажке в Соломенском районе, пострадавшем в результате атаки РФ, рассказал, что услышал взрыв в 03:30.

"Хорошо, что занавеска была. Я укрылся одеялом до того. Если бы не было этого, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Слава Богу, что все в порядке. Машины погорели, дети напугались", - отметил Юрий.

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По словам мужчины, на нем было все стекло, однако одеяло защитило его голову от осколков, поэтому они задели лишь часть лица.

"На мне было все стекло. Одеяло защитило от осколков. Сейчас чувствую себя нормально, более менее, врачи скорой помощи подошли ко мне, обращались, все в порядке", - добавил пострадавший.

Ночная атака РФ на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли удары по Киеву, используя беспилотники, в результате чего в Соломенском районе города произошла разгерметизация газовой трубы, загорелись магазин, припаркованные машины и торговое сооружение.

Тогда в ГСЧС отметили, что были эвакуированы 15 человек, четверо пострадавших передали врачам.

Также обломки упали на открытую территорию в Святошинском районе города. Позже в КГВА сообщили, что в целом в результате атаки пострадали шесть человек, один человек с серьезным ранением ног был госпитализирован.

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