БПЛА летели не только в центр города.

В ходе сегодняшней атаки беспилотников в Москве целями были Кремль, Минобороны РФ и узел связи главного командования Военно-морского флота.

В воскресенье утром в правоохранительные органы поступило сразу несколько сообщений о БПЛА в небе над Серпуховом – очевидцы сообщают, что серые беспилотники самолетного типа (точно такие использовались для атаки сегодня) летят в сторону Москвы. Ориентир – трасса М-4 Дон, высота небольшая – не более 500 метров, пишет ВЧК-ОГПУ.

Ближе к воскресному вечеру звонки снова активизируются. В 22:12 на высоте 30-этажного дома заметили беспилотники в районе Сергиева Посада.

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Уже в полночь 24 июля объект самолетного типа с размахом крыльев примерно в 5 метров летящий на крайне низкой высоте (20-метров) видят в районе села Марково Раменского района. Местный житель уверял по телефону дежурного, что объект неспешно двигался в сторону Москвы.

Очевидно, целями атаки были Кремль и объекты Министерства обороны. Но БПЛА летели не только в центр города. Так, на территории центрального кладбища в Зеленограде найден беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства. Как раз рядом с местом падения находится в/ч 45603-3 - Центр Связи Главного Командования ВМФ (узел связи главного командования Военно-морского флота), который обеспечивает управление силами ВМФ.

По данным источника ВЧК-ОГПУ, это далеко не первый подобный инцидент и в очередной раз силами РЭБ беспилотник удалось посадить на подлете в секретной войсковой части.

Атака беспилотников на Москву 24 июля - детали

24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщили о взрывах. Министерство обороны России обвинило Украину в попытке осуществить удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотников.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя утреннюю атаку беспилотников по Москве, отмечает, что этот процесс будет продолжаться и набирать обороты, пока российские оккупанты не уберутся прочь из Украины.

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