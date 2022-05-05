Виктор Медведчук представляет ценность для президента России Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что госизменник Виктор Медведчук представляет ценность для президента России Владимира Путина.

Об этом заявил в интервью Марку Фейгину.

"Потому что у Путина пацанская система отношений и он не может допустить, чтобы его родственника "опускали" и держали в застенках. С другой стороны и поддаться на размен с украинской стороной. Мы же на Мариуполь хотим обменять, тех кто сражается, тоже как-то не с руки, потому что Мариуполь надо показательно наказать и дожать", - сказал он.

Арестович заверил, что на освобождение Мариуполя брошены огромные силы.

"Неудобно даже сказать - первый лица земного шара. Но даже они не могут помочь пока, в том числе те лидеры, от которых РФ зависит. Это принципиальное желание добить... по капельке, по глоточку выпить.Так что здесь Медведчук не козырь в такой ситуации с их настроем", - пояснил советник главы ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат от уже несуществующей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подозревается в госизмене. Перед полномасштабным вторжением РФ он находился под домашним арестом, но накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию. Вскоре сбежал и сам Медведчук.

У следствия было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.

12 апреля Медведчука поймали, когда он пытался сбежать из Украины в форме ВСУ. В Кремле сначала ставили под сомнение поимку кума Путина и обвиняли Украину в фейках.

Позже Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ. В Москве же отвергли данное предложение.