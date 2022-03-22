Следствие узнало много новых подробностей о Медведчуке и его окружении, сказала Венедиктова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что у следствия есть несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина, подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Об этом она заявила в интервью Украинской правде.

"Есть несколько оперативных версий, мы их отрабатываем. Сказать, что мы думаем, что он где-то в Москве и мы не доберемся до него - я так не могу. Отрабатываются оперативные версии", - сказала генпрокурорка.

При этом у правоохранителей есть по меньшей мере одна версия того, как Медведчук мог сбежать, ее проверяют в рамках открытого производства.

Официальных данных выезда кума Путина заграницу нет. В противном случае, отмечает Венедиктова, это незаконное пересечение.

"Они (официальные данные о пересечении - ред.) и не могут быть, вы же понимаете. Это вне закона", - подчеркнула Венедиктова.

Глава ОГП заявила, что не раскрывает детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.

Однако, она заметила, следствие узнало много новых подробностей о Медведчуке и его окружении: "Мы столько нового узнаем о господине Медведчуке, это открывает совсем другие возможности и горизонты. Я думаю, что после поисков Медведчука у нас будут и другие интересные уголовные производства".

Речь идет и о народных депутатах, и собственности предприятий стратегического значения.

Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию.

Вскоре сбежал и сам Медведчук.

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