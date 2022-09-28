Он считает, что ВСУ будут освобождать Крым, однако мосту едва ли что-то грозит.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович высказался о дальнейшей судьбе Крымского моста. Он считает, что мы едва ли сможем его уничтожить.

Своим прогнозом о судьбе моста Арестович поделился в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

"Там нечем бить по Крымскому мосту. То, что нам могут дать, все равно ничего не можем сделать мосту... Крымскому мосту ниф*га не грозит, его возможно уничтожить только тактическим ядерным оружием, либо если в него 300 "Томагавков" (многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет - УНИАН) прилетит одновременно, ну хорошо, 100 или 50", - считает советник ОП.

Арестович добавил, что даже если Украина ударит по мосту из ATACMS, то ракеты могут сбить до того, как они долетят до цели. Однако, отметил советник ОП, ВСУ и дальше будут освобождать временно оккупированный РФ Крым, даже несмотря на все "референдумы" и попытки Путина остановить наступление защитников Украины.

"Мы считаем этот "референдум" юридически-ничтожным действием, ни о чем. И никакие их ультиматумы, включая ядерные, не остановят нас перед тем, что мы будем продолжать освобождать свои территории. В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Арестович.

"Референдумы" на оккупированных территориях: как РФ пытается заявить о своих "правах" на наши земли

21 сентября кровавый диктатор и президент РФ Путин заявил о проведении на временно оккупированных территориях Украины так называемых "референдумов".

СМИ РФ сообщили, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины пройдут по той же схеме, как и в Крыму в 2014 году. А эксперты ISW отметили, что попытка аннексировать украинские территории создаст России еще больше проблем.

В ОК "ЮГ" также подчеркнули, что никакие "референдумы" на намерения ВСУ деоккупировать свои территории не повлияют.

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