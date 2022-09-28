Российские захватчики проводили на захваченных территориях псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

Никакие результаты так называемых "референдумов"не повлияют на действия Вооруженных сил Украины по освобождению временно оккупированных захватчиками украинских территорий.

Об этом начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире информационного телемарафона.

"Любые результаты так называемых "референдумов" не повлияют на наши действия по освобождению оккупированных территорий. Как и все цивилизованное сообщество, мы признаем, что это украинская территория, и есть потребность зачистить ее от врага", - отметила она. Видео дня

Судьба оккупированных территорий Украины

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на оккупированных (в том числе после 24 февраля) территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

В то же время западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже высказались в Офисе президента Украины. "Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек, однако в первую неделю объявленной мобилизации РФ покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

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