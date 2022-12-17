Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

В Херсонской области арестовали коллаборанта, который расселял российских оккупантов и способствовал переходу на расчеты российскими рублями.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по данным следствия, во время оккупации Херсона подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями Российской Федерации, добровольно занял должность так называемого "главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

В прокуратуре отмечают, что так называемый "глава" села активно выполнял возложенные на него оккупационными властями задачи.

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"Угрозами подозреваемый пытался склонить местное население к сотрудничеству, распоряжался по поводу перехода субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения, а также насчет ведения расчетов российским рублем", - сказано в сообщении.

Также он способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований РФ в вынужденно покинутые местными дома и квартиры.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры житель Бериславского района задержан и ему сообщено о подозрении в колаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время по ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Ситуация в Херсонской области:

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон. Вечером того же дня о деоккупации города заявил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ заставили россиян отойти на 15-20 км в глубину на левом берегу Херсонской области, однако их артиллерия все еще достает до освобожденных населенный пунктов.

Российские оккупанты пытаются сделать из правобережья и левобережья Херсонской области "серую зону".

После освобождения правобережной части Херсонской области от оккупации российские военные продолжают наносить удары по населенным пунктам.

15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. Снаряд попал в пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что из Херсонской области ежесуточно эвакуируется около 450 жителей. Количество желающих уехать в последнее время выросло более чем в два раза.

С 16 по 17 декабря оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область.

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