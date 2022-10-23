Городской председатель Мелитополя Иван Федоров заявляет, что жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться рублей. Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деокупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Поэтому курс резко изменился", - отметил Федоров.
Он добавил, что в Херсоне "уже дают 5 рублей за гривню, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги".
"Во временно оккупированном Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы отдавали предпочтение гривне", - написал мэр.
Федоров заметил, что даже созданный оккупантами "рублевый патруль" не помогает распространению валюты захватчиков.
"А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривни берегут. Потому что верят, что деоккупация близко!"- подчеркнул он.
Городской голова также добавил, что после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их оборот в Украине строго запрещен.
Ситуация в оккупированном Мелитополе
3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.
16 октября Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины готовят оккупированную часть Запорожской области к освобождению от российских захватчиков.