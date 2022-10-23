Мэр Мелитополя отметил, что даже созданный оккупантами "рублевый патруль" не помогает распространению валюты захватчиков.

Городской председатель Мелитополя Иван Федоров заявляет, что жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться рублей. Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деокупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Поэтому курс резко изменился", - отметил Федоров.

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Он добавил, что в Херсоне "уже дают 5 рублей за гривню, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги".

"Во временно оккупированном Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы отдавали предпочтение гривне", - написал мэр.

Федоров заметил, что даже созданный оккупантами "рублевый патруль" не помогает распространению валюты захватчиков.

"А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривни берегут. Потому что верят, что деоккупация близко!"- подчеркнул он.

Городской голова также добавил, что после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их оборот в Украине строго запрещен.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

16 октября Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины готовят оккупированную часть Запорожской области к освобождению от российских захватчиков.

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