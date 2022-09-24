По его словам, это не принесло бы России ничего, кроме сверхжесткие санкций.

Президент России Владимир Путин мог бы показательно использовать тактическое ядерное оружие, но это не принесло бы какой-то большой воинской пользы, поскольку вооруженные силы Украины разбросаны по всей линии фронта.

Об этом заявил дипломат, бывший советник госсекретаря США, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ не собираются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы увидели бы неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что сначала он просто попытается нас напугать", - добавил Брайза.

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Дипломат напомнил, что в планы Украины входит уничтожение Черноморского флота РФ. Он считает, что союзники Киева могут предоставить ВСУ мощное оружие.

"Вероятно может наступить момент, когда, если не все НАТО, то отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее, чем американские HIMARS. В частности речь идет об авиатехнике, ведь Польша, например, несколько месяцев назад выразила готовность передать Украине некоторые свои истребители. Также заместитель командующего ВМС Украины заявлял, что в планы входит уничтожение Черноморского флота, правда, без дальнейших подробностей", - отметил Брайза.

Россия угрожает ядерным оружием

В своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление относительно ядерного оружия. Он заявил, что "роза ветров может развернуться" в сторону тех, кто угрожает России.

В то же время продолжают "сыпаться" угрозы со стороны российских пропагандистов. В одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

"Если НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине... Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет", - заявил пропагандист.

Однако украинские военные эксперты уверены, что подобные выпады со стороны агрессора - не более чем ядерный шантаж, направлен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Путина.

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