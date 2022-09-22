По его словам, в случае угрозы Запад нанесет удары по остальному руководству РФ и ядерным шахтам.

НАТО может нанести превентивный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире проекта Freeдом.

По его словам, это произойдет, если западные страны заметят начало подготовки России к нанесению ядерного удара. НАТО атакует не только Путина, но и остальное руководство России, и ядерные шахты.

"Удар может быть не ядерным, а просто точечным. Страны НАТО имеют такое оружие, которые может привести все шахты, тем более места хранения ядерного оружия, в негодность", - отметил Свитан.

Он добавил, что подобные планы существуют уже десятки лет и Путин об этом знает. Эксперт подытожил, что угрозы президента РФ объясняются внутренним страхом Путина умереть.

Угрозы РФ мировому сообществу

В своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление касательно ядерного оружия. Он заявил, что "роза ветров может развернуться" в сторону тех, кто угрожает России.

В то же время продолжают "сыпаться" угрозы со стороны российских пропагандистов. В одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

"Если сейчас НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине… Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет", - заявил пропагандист.

Однако украинские военные эксперты уверены, что подобные выпады со стороны агрессора – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Путина.

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