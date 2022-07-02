Российский диктатор считает унижением переговоры с Киевом и попытается привлечь к ним других мировых лидеров.

Российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировом уровне.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДом.

Он отметил, что Путин понимает неизбежность прямых переговоров с Киевом для завершения войны. Однако диктатор считает это унижением.

"Путин хочет легитимизировать себя, вернувшись на Олимп. Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО, надо поднять ранг войны до мировой. Как это сделать? Только вступив в войну с НАТО", - отметил Жданов.

В этом контексте эксперт упомянул напряжение между РФ и Литвой за транзит в Калининградскую область. Жданов отметил, что Литва - член НАТО. Если Путину удастся спровоцировать ее на первый выстрел - уровень войны поднимется до мировой.

"Он поднимает уровень войны до мировой, объявляет Альянс "самым агрессивным блоком на планете", кричит во всех организациях, что на РФ напали, и предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации. Тогда уровень переговоров Путина идет на мировой Олимп", - пояснил Жданов.

В таком случае за стол переговоров сядут Макрон, Шольц, Байден, Зеленский и Путин. Этого российский диктатор сейчас добивается. Однако полномасштабной войны с НАТО Путин будет избегать.

"Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО. Он понимает, что силы не равны. Я говорю в этом контексте, что Россия вряд ли сделает первый выстрел в сторону НАТО, но он будет провоцировать, чтобы поднять себя на мировой уровень", - отметил Жданов.

Ранее российская пропаганда запустила очередную манипуляцию об Украине и НАТО, извратив заявления главнокомандующего британской армии Патрика Сандерса.

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