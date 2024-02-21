Общие потери РФ в войне против Украины выросли до 406 080 человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 20 февраля, ликвидировали еще 1130 российских оккупантов.

Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро общие потери РФ в войне против Украины выросли до 406 080 человек.

При этом было уничтожено много военной техники противника:

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танков ‒ 6516 (+13);

боевых бронированных машин ‒ 12338 (+70);

артиллерийских систем - 9826 (+53);

РСЗО – 992 (+4);

средства ПВО ‒ 678 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7560 (+39);

крылатые ракеты - 1903 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12861 (+56);

специальная техника- 1558 (+7).

Также ВСУ разбили 338 самолетов, 325 вертолетов, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.

Потери России в войне

Недавно объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции. Чтобы захватить небольшой город, враг положил 47 186 человек.

Во время штурма Авдеевки критические потери понесли элитные спецподразделения российской разведки, которые командование РФ было вынуждено привлекать в боях из-за недостатка пехоты.

Сегодня утром командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель Су-34.

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