Сержант заверила, что она готова дальше воевать "даже без американской поддержки".

Нет смысла в 30-дневном перемирии на фронте, к тому же оно нереально, считает военнослужащая ВСУ, главный сержант зенитно-артиллерийского взвода в 56-й отдельной мотопехотной бригаде Виктория Ковбасюк ("Руна"). Об этом она сказала в интервью "Суспільному".

"30 дней тишины? А какой смысл? Разве, может, будет меньше обстрелов. Это нужно или заканчивать, или нет. Не таскать кота за яйца. Военных никто же не поменяет. Мы будем на позициях. А кто будет все это контролировать? А если где-то тихонько себе залетит дрон? Мне кажется, это нереально и смысла как такового нет", - ответила она на вопрос об отношении к вероятному 30-дневному перемирию.

Она заверила, что готова дальше воевать "даже без американской поддержки".

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"У меня и не было этого вооружения, я его не видела. Конечно, в других бригадах все это есть", - отметила "Руна".

Единственное, говорит, чего бы ей хотелось, - чтобы прекратились ракетные обстрелы городов и энергетики, "чтобы не гибли дети".

Также военнослужащая рассказала о ситуации возле Часового Яра в Донецкой области, где ее подразделение держит оборону. Говорит, враг продолжает попытки наступления "то маленькими группами, то большими".

"Если брать сам Часов Яр, туда вообще прямо техникой заходят. Но мы их останавливаем. Мы уже два года на этом направлении, без ротации. Помню Часов Яр, еще когда мы могли по нему спокойно перемещаться. А сейчас уже половина города не наша. И он уничтожен до основания. Это уже хуже, чем было в Бахмуте. Смотрим с дрона: была пятиэтажка - и нет, пепел. Просто в ноль сносят. И так каждый дом. А это при том, что там еще остаются местные, которые не хотят выезжать", - рассказала "Руна".

Враг, по ее мнению, имеет рерурсы, к тому же постоянно модернизируется и совершенствуется.

"Вот эти дроны на оптоволокне - самая большая беда для наших военных. От них никакого спасения, кроме как натягивать сетки вдоль дорог. И у них опытные пилоты... Представьте: летит дрон на оптоволокне. Должен делать это осторожно, чтобы не зацепиться за деревья, не запутаться этой леской. Враг увидел, что машина закрыта маскировочной сеткой - облетел и залетел с той стороны, где была единственная возможность попасть", - вспомнила военнослужащая.

Она добавила, что не согласна с военными, которые называют россиян тупыми:

"Они быстро учатся, это сильные враги".

Вероятное перемирие в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, ситуация на фронте свидетельствует, что перемирие может наступить до Пасхи. Так считает бывший офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Недавно он написал, что Киев и Москва ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность. Его внимание привлекла активность украинских и российских войск, которые "отчаянно пытаются захватить территорию, чтобы укрепить свою позицию за столом переговоров".

Ветеран АТО Евгений Дикий считает, что план России заключается в том, чтобы на какое-то время взять паузу в боевых действиях, во время которой она сможет перегруппировать свою армию, а также накопить запасы оружия и боеприпасов. За это она хочет "фактически таких условий, которые являются нашей капитуляцией". Дикий уверен, что у Украины с военной точки зрения нет никаких причин соглашаться на это. Поэтому он не думает, что "в ближайшие месяцы у нас может быть реальное перемирие".

Между тем президент Финляндии Александр Стубб во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил дату возможного прекращения огня в Украине, предложив 20 апреля. Он пояснил, что, во-первых, именно на 20 апреля приходится Пасха, а во-вторых, это будет ровно три месяца пребывания Трампа на посту президента США.

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