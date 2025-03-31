Почти все роботы, которых поставят на фронт в 2025 году, будут произведены в Украине.

В Украине планируют поставить на фронт в 2025 году 15 тысяч роботов. Об этом сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Глеб Каневский в комментарии для издания "Экономическая правда".

Он отметил, что в 2025 году контрактирование уже происходит, в отличие от прошлого года. Всего за второе полугодие 2024 года Минобороны заключило 6 контрактов на поставку наземных роботов общей суммой 100 миллионов гривень.

Помимо этого в Агентстве оборонных закупок рассказали журналистам, что за первый квартал 2025 года был заключен 31 контракт на 6 миллиардов гривень

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"В прошлом году мы поставили сотни роботов на фронт. В этом планируем тысячи", - сказал в разговоре с журналистами директор компании Tencore Максим Васильченко.

Каневский заверил, что почти все роботы, которых поставят на фронт в 2025 году, будут произведены в Украине. Он объяснил, что иностранные модели значительно дороже украинских. Также он подчеркнул, что оборонным компаниям выдвинули требования по улучшению своих изделий в процессе выполнения контрактов.

Оружие для Сил обороны Украины - другие новости

Ранее советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, о трудностях с производством FPV-дронов. По его словам, Украина ищет способы, "как законтрактовать те возможности, которые у нас уже есть".

Кроме того, УНИАН писал, что ВСУ взяли на вооружение новый украинский гранатомет. Его можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте.

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