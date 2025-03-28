По словам Дикого, российско-американская и украинская позиция о том, на каких условиях возможно прекращение огня, диаметрально отличаются.

Угроза того, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области остается реальной. На это вряд ли повлияет обсуждаемое перемирие. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Российско-американская и наша позиция о том, на каких условиях возможно прекращение огня, диаметрально отличаются, они вообще не соприкасаются", - считает он.

По словам Дикого, план России заключается в том, чтобы на какое-то время взять паузу в боевых действиях, во время которого она сможет перегруппировать свою армию, а также накопить запасы оружия и боеприпасов.

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"За это они хотят... все: снятие санкций, отказ от любых репараций и возмещений убытков Украине и так далее. Но ключевое - они за это хотят фактически таких условий, которые являются нашей капитуляцией. Украина лишается любых международных гарантий безопасности, никогда не вступает в НАТО, сокращает армию и так далее. Пока что россияне даже не сняли свое требование о том, что мы должны отдать им четыре области, в том числе те районы, которые вооруженным путем они завоевать не сумели (впрочем, и без этого, остальные российские прихоти для нас абсолютно неприемлемы)", - поделился аналитик.

Дикий уверен, что у Украины с военной точки зрения нет никаких причин соглашаться на такую капитуляцию. Он заявил, что Украина не проиграла эту войну, но это до сих пор не понимают россияне и американские партнеры.

"Но учитывая столь принципиальные различия в видении сторон, не думаю, что в ближайшие месяцы у нас может быть реальное перемирие. Да и дальнейшее развитие ситуации мы с россиянами тоже видим по-разному", - подчеркнул Дикий.

Аналитик спрогнозировал, что даже в условиях прекращения помощи от США военные действия будут развиваться постепенно, но больше в пользу Украины. Он считает, что Россия не сможет совершить эффективное наступление Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области:

"Их армия уже прошла пик своих возможностей".

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Кроме того, Зеленский назвал самые сложные вопросы на переговорах с россиянами. Россияне не желают прекращать войну против Украины, подчеркнул президент.

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