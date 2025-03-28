По крайней мере обе стороны ведут себя так, будто в ближайшее время активные боевые действия прекратятся, считает британский аналитик.

Активность обеих сторон на фронте может свидетельствовать, что и Киев, и Москва ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз.

Прежде всего ему в глаза бросилась активность украинских войск в приграничье Белгородской области России, где, по его данным, ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

"Эта операция меньше по масштабу, чем масштабное вторжение на Курщину в прошлом году, но она прогрессирует. (...) Захватывая возвышенности и угрожая нескольким деревням, [украинское] вторжение перетягивает российские силы из других мест, чтобы сдержать его. Это может быть целью. Как альтернативу, можно провести разведку силами, пытаясь найти слабые места, чтобы использовать более тяжелые силы, быстро перемещенные из других мест на линии фронта", - пишет аналитик.

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Так же Коллинз видит усиленную активность россиян, которые стремятся любой ценой захватить как можно больше украинской территории и поэтому не считаются с потерями.

"Все это указывает на все более вероятную перспективу прекращения огня - возможно, около Пасхи. Поскольку крайний срок приближается, обе стороны отчаянно пытаются захватить территорию, чтобы укрепить свою позицию за столом переговоров", - считает автор публикации.

Операция ВСУ в Белгородской области РФ

Как писал УНИАН, в марте 2025 года российская сторона начала жаловаться на ограниченное наступление Вооруженных сил Украины в Белгородской области. В частности российское Минобороны сообщало о боях на границе и заявляло, что украинские подразделения пытаются "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

По данным российских Z-блогеров, несколько дней назад украинские силы заняли село Демидовка в Краснояружском районе. Впоследствии россияне пожаловались на потерю соседнего села Поповка.

Украинский Генеральный штаб не подтверждал участия Сил обороны в боях на территории Белгородской области, но заявил об уничтожении полевого штаба российской армии в этом районе.

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