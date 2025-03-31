Также президенты США и Финляндии обсудили дату возможного прекращения огня в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что посоветовал президенту США Дональду Трампу не доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом пишет Yle.

Отмечается, на пресс-конференции в Лондоне Стубб рассказал подробности своего визита в США и встречи с Трампом. По его словам, президент США спрашивал у Стубба, "можно ли доверять Владимиру Путину".

"Я ответил, что нельзя", - отметил лидер Финляндии.

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Он также сообщил, что обсудил с Трампом дату возможного прекращения огня в Украине, предложив 20 апреля.

Он пояснил, что, во-первых, именно на 20 апреля приходится Пасха, а во-вторых, это будет ровно три месяца пребывания Трампа на посту президента США.

Встреча Трампа и Стубба

Как сообщал ранее УНИАН, президент Финляндии Стубб после 7-часовой встречи с Трампом сообщил, что США готовят новые санкции против России на тот случай, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня в Украине или в случае его нарушения. Также президент Финляндии рассказал, что терпение Трампа в отношении России исчерпывается.

Впоследствии президент Финляндии рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому детали встречи с Трампом. По словам украинского лидера, он говорил со своим финским коллегой "о возможных шагах, которые могут нам помочь", а Стубб в свою очередь рассказал о своем визите в США и встрече с президентом Дональдом Трампом.

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