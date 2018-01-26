Вчера боевики обстреляли ВСУ из запрещенных минометов, 2 военных ранены
По сообщению штаба АТО, во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО.
Российско-оккупационные войска продолжали нарушать Минские договоренности.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении противник применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Новотроицкого.
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На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.
В целом, в течение прошлых суток, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.
«Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении штаба.